Joshua Zirkzee łączony z AS Romy

Joshua Zirkzee trafił do Manchesteru United latem ubiegłego roku. Zapłacono wówczas za jego transfer z Bologni ponad 40 milionów euro. Z przyjściem Holendra wiązano olbrzymie nadzieje na Old Trafford. Napastnik zaliczył udany debiut, strzelając zwycięskiego gola z Fulham, ale później było już tylko gorzej. Dziś 24-latek znajduje się w bardzo trudnym położeniu.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje związane z Joshuą Zirkzee przekazuje „TBR Football”. Otóż Manchester United całkowicie zrezygnował z Holendra. Jakiś czas temu zrobił to sam Ruben Amorim. Rozpoczyna się gorączkowe poszukiwanie nowego klubu dla napastnika, ale nie powinno to długo potrwać. Zawodnik Czerwonych Diabłów znajduje się m.in. w kręgu zainteresowań AS Romy.

Joshua Zirkzee miałby wrócić na włoskie boiska na zasadzie wypożyczenia. Gra pod okiem Gian Piero Gasperiniego mogłaby pomóc Holendrowi wrócić do dawnej formy i załapać się do kadry swojego kraju na zbliżające się mistrzostwa świata. Celem 24-latka jest właśnie wyjazd na mundial, który rozpocznie się latem przyszłego roku.

Joshua Zirkzee w obecnym sezonie rozegrał pięć spotkań w koszulce Manchesteru United. Reprezentant Holandii nie zdołał jeszcze wpisać się na listę strzelców. 24-latek również czeka na swoją premierową asystę.