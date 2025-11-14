Manchester United chce jak najszybciej pozyskać nowego pomocnika. Jak się okazuje, trop Czerwonych Diabłów prowadzi do ligowego rywala. Na ich radarze znalazł się Joao Gomes z Wolverhampton Wanderers - donosi "Daily Mail".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Joao Gomes łączony z Manchesterem United

Manchester United wreszcie ustabilizował formę. Dziś podopieczni Rubena Amorima spisują się na miarę swojego potencjału, choć zdarzyły im się ostatnio dwa remisy z rzędu. Władze z Old Trafford natomiast od tygodni bacznie przeczesują rynek transferowy. Głównym celem Czerwonych Diabłów jest pozyskanie nowego środkowego pomocnika.

Na celowniku Manchesteru United znajduje się wielu zawodników. Najnowsze doniesienia transferowe z obozu Czerwonych Diabłów przekazuje „Daily Mail”. Otóż drużyna prowadzona przez Rubena Amorima znalazła kolejnego kandydata w Premier League. W kręgu zainteresowań zespołu z Old Trafford znalazł się Joao Gomes z Wolverhampton Wanderers.

Manchester United ma nową filozofię transferową. Wspomniane źródło zaznacza, że Czerwone Diabły chcą ograniczyć wydatki na pensje nowych piłkarzy. Niewątpliwie zarobki Joao Gomesa nie byłyby czymś, co obciążyłoby budżet na Old Trafford. Czas pokaże, czy brazylijski pomocnik finalnie wyląduje na Old Trafford.

Joao Gomes reprezentuje barwy Wolverhampton Wanderers od 2023 roku. Dotychczas Brazylijczyk rozegrał 103 spotkania w koszulce Wolves. 23-latek ma na koncie siedem trafień, a także cztery asysty.