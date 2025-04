Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Desire Doue na celowniku Manchesteru United

Manchester United w nadchodzącym letnim okienku transferowym zamierza przebudować skład. Obecny sezon jest kompletnie nieudany w wykonaniu Czerwonych Diabłów, przez co władze klubu chcą dokonać wielu wzmocnień. Jak co roku, media informuje o przeróżnych zawodnikach, którzy są łączeni z przeprowadzką na Old Trafford.

Jak poinformował serwis „CaughtOffside”, Manchester United może dokonać hitowego wzmocnienia. Otóż w kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów znalazł się piłkarz, który błyszczał ostatnio w Lidze Mistrzów. A jest nim Desire Doue, który na co dzień reprezentuje barwy Paris Saint-Germain. Francuz jest postrzegany przez Rubena Amorima jako idealne wzmocnienie.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Transfer Desire’a Doue jednak jest prawdopodobnie niemożliwy do zrealizowania dla Manchesteru United. Paris Saint-Germain ostatnio wyceniło swoją gwiazdę. Okazuje się, że mistrzowie Francji oczekują za skrzydłowego aż 300 milionów euro. Taka kwota oczywiście przerasta możliwości praktycznie każdego klubu na świecie.

W obecnym sezonie Desire Doue rozegrał 43 spotkania w barwach Paris Saint-Germain. Wychowanek Rennes może się pochwalić wyjątkowymi statystykami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 12 trafień, a także tyle samo asyst.