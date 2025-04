Gigant Ligue 1 rzucił wyzwanie światu, PSG chce 300 milionów za talent

PSG w ostatnim czasie jest bardzo chwalone za swoją grę. Między innymi wpływ na to ma Desire Doue. Tymczasem serwis Fichajes.net przekazał wieści na temat wyceny gracza.

fotr. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze PSG

Desire Dosue wyceniony na 300 milionów euro

PSG odeszło do strategii związanej z pozyskiwaniem wielkich gwiazd za krocie, co miało miejsce między innymi w przypadku Neymara. Ostatnio klub postawił zdecydowanie na młode talenty i dobrze na tym wychodzi. Jednym z nich jest Desire Doue. Fichajes.net przekazał natomiast wieści na temat wyceny młodego napastnika.

19-latek to jeden z tych graczy, który z przytupem wszedł do pierwszej drużyny giganta Ligue 1. Doue zaczął błyszczeć, ciesząc kibiców swoją dojrzałością i determinacją. Jednocześnie coraz więcej chętnych klubów miało zacząć pytać o piłkarza. Znany hiszpański serwis o tematyce transferowej przekazał natomiast, że klub z Paryża jest otwarty na rozmowy w sprawie transferu, ale pod warunkiem, że potencjalny kupiec będzie gotowy na wydatek co najmniej w wysokości 300 milionów euro.

Zobacz również: Wchodzi Robert Lewandowski i zmiata wszystkich z planszy (WIDEO)

Urodzony w Angers zawodnik trafił do ekipy z Parc des Princes w sierpniu minionego roku ze Stade Rennes. PSG wyłożyło na transakcję 50 milionów euro. Wygląda na to, że to bardzo dobra inwestycja. W tej kampanii Doue wystąpił w 43 meczach. Strzelił w nich 12 goli i zaliczył też 12 asyst.

Okazję na poprawę swojego bilansu młody piłkarz może mieć w najbliższy wtorek. Wówczas ekipa z Paryża zmierzy się w rewanżowym starciu 1/4 finału Ligi Mistrzów przeciwko Aston Villi. Spotkanie odbędzie się o godzinie 21:00.

Czytaj także: Real Madryt przed rewolucyjną zmianą, nowa wizja ma wyleczyć rany