Manchester United rozgląda sie za letnimi wzmocnieniami. Jak się okazuje, Czerwone Diabły włączyli się do walki o rozchwytywanego pomocnika. Na ich radarze znalazł się Aleksandar Stanković z Club Brugge - przekazuje Ekrem Konur.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Aleksandar Stanković łączony z Manchesterem United

Manchester United zalicza fantastyczne tygodnie. Od momentu zatrudnienia Michaela Carricka, zespół jest nie do poznania. Angielski szkoleniowiec kompletnie odmienił drużynę. Czerwone Diabły pod wodzą nowego trenera sięgnęli po sześć zwycięstw i zaliczyli jeden remis. Świetne wyniki sprawiły, że zespół z Old Trafford zameldował się podium tabeli rozgrywek Premier League.

Nadchodzące letnie okienko będzie pracowite w obozie Manchesteru United. Klub za wszelką cenę chce wzmocnić środek pola, po tym jak kilka tygodni temu odejście ogłosił Casemiro. Jak się okazuje, angielski zespół może włączyć się do walki o utalentowanego pomocnika. Ekrem Konur poinformował, że w kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów znalazł się Aleksandar Stanković, który na co dzień reprezentuje barwy Club Brugge.

Reprezentant Serbii błyszczy na belgijskich boiskach i nieprzypadkowo jest łakomym kąskiem na runku transferowym. Najczęściej w kontekście przeprowadzki pomocnika mówiło się o dołączeniu do Interu Mediolan. Zawodnik mógłby pójść w ślady ojca – Dejana Stankovicia – który w przeszłości był gwiazdą Nerazzurrich. Czas pokaże, czy Manchester United zdoła przekonać 20-latka do przyjścia.

Aleksandar Stanković w obecnym sezonie rozegrał 42 spotkania w koszulce Club Brugge. Serb zdołał zgromadzić na swoim koncie siedem trafień, a także pięć asyst.