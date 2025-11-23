Manchester United w zimowym okienku chce wzmocnić środek pola. Jak się okazuje, blisko przeprowadzki na Old Trafford jest Joao Gomes. Czerwone Diabły prowadzą właśnie z Wolverhampton Wanderers zaawansowane rozmowy - przekazuje "Trivela".

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Joao Gomes zbliża się do Manchesteru United

Manchester United dopiero w poniedziałek rozegra swoje kolejne spotkanie ligowe. Tym razem na drodze Czerwonym Diabłom stanie Everton. Sytuacja drużyny prowadzonej przez Rubena Amorima na ten moment się poprawiła. Zespół z Old Trafford znajduje się w górnej części tabeli Premier League, a ich boiskowa dyspozycja jest bardzo wysoka.

Nie od dziś wiadomo, że Manchester United rozgląda się za nowym pomocnikiem. Na celowniku Czerwonych Diabłów znajdywało się wielu graczy, ale wydaje się, że klub podjął już wybór. Z informacji przekazanych przez „Trivela” dowiadujemy się, że zespół z Old Trafford rozpoczął właśnie zaawansowane rozmowy z Wolverhampton Wanderers w sprawie transferu Joao Gomesa.

Do przeprowadzki brazylijskiego pomocnika miałoby dojść już w styczniowym okienku. Wspomniane źródło zaznacza, że Manchester United sięgnie dość głęboko do portfela, aby pozyskać gracza Wolves. Koszt transferu ma wynieść 44 miliony funtów. Negocjacje między klubami w ostatnich dniach nabrały odpowiedniego tempa.

Joao Gomes reprezentuje barwy Wolverhampton Wanderers od 2023 roku. Dotychczas Brazylijczyk rozegrał 103 spotkania w koszulce Wolves. 23-latek ma na koncie siedem trafień, a także cztery asysty.