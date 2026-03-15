Manchester United przymierza się do transferu topowego skrzydłowego. Na liście życzeń znajduje się Nico Williams, na którego trzeba wyłożyć aż 100 milionów euro.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Lamine Yamal i Nico Williams

Williams celem Manchesteru United. Hitowy transfer na horyzoncie

Manchester United walczy w tym sezonie o awans do Ligi Mistrzów. Pod wodzą Michaela Carricka punktuje na bardzo dobrym poziomie i jest w grze o podium Premier League. Jeśli tak się stanie, latem będzie mógł wydać znacznie większe pieniądze na wzmocnienia. Media od miesięcy przekonują, że drużynę czeka przebudowa środka pola. Odejście Casemiro to tylko jeden z argumentów, aby na Old Trafford zawitało przynajmniej dwóch nowych pomocników. Okazuje się, że nie będzie to jedyny cel na to okienko transferowe.

Angielski gigant przymierza się również do wzmocnienia ofensywy. Poluje na skrzydłowego z najwyższej półki – portal Football365.com twierdzi, że na radarach znajduje się Nico Williams. Swego czasu łączono go z Barceloną, ale ten pozostawał wierny Athletic Club. Teraz jest jednak gotowy do zmiany otoczenia i dołączenia do drużyny, która walczy o trofea.

Problemem może być wycena – na mocy nowego kontraktu klauzula jego wykupu wzrosła do 100 milionów euro. Manchester United nie wyklucza natomiast, że ją aktywuje, a przynajmniej ma takie możliwości.

Williams cieszy się dużym zainteresowaniem, mimo słabszego sezonu. Oprócz Manchesteru United, chce go również Arsenal. W dalszym ciągu łączy się go też z Barceloną, choć wydaje się, że ten kierunek został wykluczony po ostatnim niepowodzeniu.