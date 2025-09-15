Manchester United szuka wzmocnień w środku pola. Celem Czerwonych Diabłów jest Elliot Anderson. Nottingham Forest natomiast wycenił swoją gwiazdę na 70 milionów funtów - donosi "Football Insider".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Elliot Anderson wyceniony przez Nottingham Forest

Manchester United ma za sobą fatalną niedzielę. Podopieczni Rubena Amorima zostali bowiem rozgromieni w derbach przez Manchester City (0:3). W obozie Czerwonych Diabłów jest nerwowa atmosfera. Zespół zalicza bowiem najgorsze wejście w sezon od ponad 30 lat. Tymczasem na Old Trafford myślą już o najbliższym zimowym okienku transferowym.

Głównym celem Manchesteru United jest sprowadzenie w styczniu nowego pomocnika. W mediach przewija się ostatnio nazwisko Elliota Andersona, który jest łączony z przeprowadzką na Old Trafford. Tymczasem najnowsze informacje w tej sprawie przekazuje „Football Insider”. Otóż Nottingham Forest wycenił swoją gwiazdę na 70 milionów funtów.

Manchester United zatem będzie musiał sięgnąć głęboko do portfela, jeśli chce pozyskać Elliota Andersona. Warto zaznaczyć, że Nottingham Forest liczy na spory zarobek. W ubiegłym roku władze z City Ground zapłaciły za młodego Anglika prawie dwukrotnie niższą kwotę. Czas pokaże, czy Czerwone Diabły finalnie ruszą po młodego pomocnika.

Elliot Anderson w obecnym sezonie Premier League rozegrał cztery spotkania. Reprezentant Anglii nie ma na koncie trafienia, ale może się pochwalić jedną asystę. Udało mu się zaliczyć ją w meczu przeciwko Brentford.