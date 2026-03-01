Manchester United wybiera trenera. Piłkarze wskazali faworyta

Manchester United odbudował się pod wodzą Michaela Carricka. Plan zakładał zatrzymanie go tylko do końca sezonu. Piłkarze nie chcą natomiast zmiany trenera - donosi "The Sun".

fot. PA Images Na zdjęciu: Michael Carrick

Carrick ma wsparcie piłkarzy. Co zrobi Manchester United?

Manchester United na początku roku pożegnał Rubena Amorima, który wdał się w konflikt z władzami. To był główny powód zwolnienia, choć wyniki też nie napawały optymizmem. Tymczasowym trenerem giganta został Michael Carrick, który miał poprowadzić drużynę do końca obecnego sezonu. Mało kto mógł jednak przewidywać, że pod jego wodzą uda się osiągnąć tak dobre rezultaty. Czerwone Diabły pokonały już Manchester City, Arsenal czy Tottenham. Na poważnie włączyły się do walki o Ligę Mistrzów, a w przypadku zwycięstwa w niedzielnym meczu z Crystal Palace, wskoczą na trzecią pozycję w tabeli Premier League.

Carrick zanotował dotąd pięć wygranych oraz jeden remis. To bilans godny pochwały, natomiast wcale nie przesądza o jego przyszłości na Old Trafford. Pierwotnie klub planował zatrudnić pod kątem przyszłego sezonu doświadczonego trenera z dużą renomą – media spekulowały nawet o Thomasie Tuchelu czy Luisie Enrique.

Z każdym tygodniem rosną notowania Carricka, który ma po swojej stronie piłkarzy. „The Sun” ujawnia, że szatnia jest oczarowana Anglikiem i chce, aby ten kontynuował pracę w klubie również w przyszłym sezonie. Nie wpłynął on pozytywnie jedynie na formę swoich podopiecznych, ale także oczyścił atmosferę po toksycznym Amorimie.

Być może o losach Carricka zadecyduje to, w jakim stylu Manchester United zakończy sezon. Celem jest oczywiście awans do Ligi Mistrzów.