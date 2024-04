fot. MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Rashford i Casemiro opuszczą Old Trafford?

Manchester United jest rozczarowany wynikami osiąganymi w obecnym sezonie. Drużyna bardzo szybko odpadła z Ligi Mistrzów, a w Premier League ma szanse zająć maksymalnie szóstą lokatę. Jedyną szansą na trofeum jest Puchar Anglii, gdzie w finale zagra derbowy mecz z Manchesterem City. Rezultat tego starcia nie wpłynie na decyzję w sprawie Erika ten Haga, który ma pożegnać się z Old Trafford. Władze klubu są ponadto zmęczone projektem, któremu od lat przewodzą te same nazwiska. Latem ma dojść do poważnej kadrowej rewolucji, która sięgnie nawet największych gwiazd drużyny.

Angielski gigant szykuje bardzo poważne wzmocnienia, co wiąże się oczywiście z rozstaniami. Aby sprowadzić napastnika z najwyższej półki, co jest priorytetem, konieczne jest wpierw znalezienie odpowiednich funduszy. Manchester United zadecydował, że latem tylko kilku zawodników będzie nie na sprzedaż. Swoją przygodę z klubem z Old Trafford mogą zakończyć natomiast takie gwiazdy, jak Marcus Rashford, Casemiro, Harry Maguire czy Antony.

Wiadomo, że do pożegnania przygotowują się Raphael Varane i Anthony Martial, który umowy nie zostaną przedłużone. Manchester United szuka ponadto nowego klubu dla Jadona Sancho, obecnie wypożyczonego do Borussii Dortmund. Sofyan Amrabat nie zostanie z kolei wykupiony i po sezonie wróci do Fiorentiny.

🚨 Manchester United are willing to get rid of as many as 11 first-team players this summer:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Rashford

🇧🇷 Casemiro

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Wan-Bissaka

🇫🇷 Varane

🇸🇪 Lindelof

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Maguire

🇩🇰 Eriksen

🇲🇦 Amrabat

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Sancho

🇫🇷 Martial

🇧🇷 Antony



(Source: @MirrorFootball) pic.twitter.com/prb9hJ41Uh — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 25, 2024

