Manchester United w letnim okienku może rozbić bank, aby pozyskać dwie gwiazdy Premier League. Na ich celowniku znaleźli się Sandro Tonali i Anthony Gordon z Newcaslte United. Czerwone Diabły są świadome ogromnego wydatku - donosi Ben Jacobs.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Sandro Tonali i Anthony Gordon wylądują w Manchesterze United?

Manchester United nie spisał jeszcze tego sezonu na straty. W obozie Czerwonych Diabłów działo się naprawdę źle, ale wszystko się zmieniło od przyjścia Michaela Carricka. Drużyna pod wodzą angielskiego szkoleniowca rozegrała sześć spotkań, odnosząc pięć zwycięstw i notując jeden remis. W ostatnim meczu zespół z Old Trafford okazal się lepszy od Evertonu (1:0).

Nie jest wielką tajemnicą, że Manchester United planuje kosmiczne transfery. Jak się okazuje, Czerwone Diabły mogą sięgnąć po gwiazdy ligowego rywala. Z informacji przekazanych przez Bena Jacobsa dowiadujemy się, że w kręgu zainteresowań zespołu z Old Trafford znaleźli się Sandro Tonali oraz Anthony Gordon, którzy na co dzień są zwiazani z Newcastle United.

Manchester United oczywiście będzie musiał wydać fortunę, jeśli chce sprowadzić te dwie gwiazdy. Angielski dziennikarz zdradza jednak, że Czerwone Diabły mają tego pełną świadomość. Czas pokaże, czy drużyna prowadzona przez Michaela Carricka będzie dysponowała takim budżetem, aby sprowadzić zarówno Sandro Tonalego jak i Anthony’ego Gordona.

Kolejny mecz ligowy Manchester United rozegra już w niedzielę. Tego dnia Czerwone Diabły zmierzą się przed własną publicznością z Crystal Palace.