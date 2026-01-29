Manchester United zamierza wzmocnić lewą stronę defensywy. Na radarze Czerwonych Diabłów znalazł się Nathaniel Brown. Za piłkarza Eintrachtu Frankfurt trzeba zapłacić około 40 milionów funtów - donosi "TEAMtalk".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Nathaniel Brown może wylądować w Manchestrze United

Manchester United w ostatnich tygodniach dokonał zmian na ławce trenerskiej. Dziś opiekunem drużyny jest Michael Carrick i trzeba przyznać, że dotychczas był to strzał w dziesiątkę. Anglik poprowadził Czerwonych Diabłów w dwóch meczach i oba zakończyły się zwycięstwami. Zespół z Old Trafford pokonał Manchester City (2:0) oraz Arsenal (3:2).

Tymczasem z obozu Manchesteru United napływają do nas bardzo ciekawe nowinki transferowe. Od pewnego czasu władze angielskiego klubu zaczęły rozglądać się za nowym lewym defensorem. Jak się okazuje, wytypowano już odpowiedniego kandydata. Serwis „TEAMtalk” poinformował, że celem transferowym Czerwonych Diabłów stał się Nathaniel Brown z Eintrachtu Frankfurt.

Niemiecki defensor był już od jakiegoś czasu obserwowany przez Manchester United. Teraz angielski klub postanowił zintensyfikować swoje działania. Transfer 22-latka będzie jednak wiązał się z olbrzymim wydatkiem. Wspomniane źródło zaznacza, że przenosiny wychowanka FC Nurnberg na Old Trafford mogą wynieść aż 40 milionów funtów.

Nathaniel Brown w trwającej kampanii rozegrał 27 spotkań w koszulce Eintrachtu Frankfurt. Niemiec zdołał strzelić jednego gola. Ale warto uwagi jest inna statystyka. 22-latek zdołał aż sześciokrotnie zaliczyć asystę.