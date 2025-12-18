Manchester United może przeprowadzić hitowe wzmocnienie. Jak się okazuje, celem Czerwonych Diabłów stał się Kenan Yildiz z Juventusu. Za Turka trzeba będzie zapłacić około 100 milionów euro - donosi Ben Jacobs.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Kenan Yildiz wzbudza zainteresowanie Manchesteru United

Manchester United znajduje się na ustach niemalże wszystkich angielskich kibiców. Podopieczni Rubena Amorima mają od początku sezonu problem z ciągłością dobrych wyników. Czerwone Diabły na boisku spisują się bardzo dobrze, ale często pozytywne wyniki uciekają im z rąk. Tak było właśnie w ostatnim meczu, kiedy zremisowali z Bournemouth 4:4.

Nadchodzące zimowe okienko transferowe zapowiada się niezwykle pracowicie w obozie Manchesteru United. Tymczasem najnowsze doniesienia w tej sprawie przekazuje Ben Jacobs. Otóż Czerwone Diabły mogą przeprowadzić niezwykle głośne wzmocnienie. W kręgu zainteresowań angielskiego zespołu znalazł się bowiem Kenan Yildiz z Juventusu.

Transfer reprezentanta Turcji będzie wiązał się z ogromnym wydatkiem dla Manchesteru United. Za zawodnika Starej Damy trzeba będzie złożyć ofertę w granicach 90-100 milionów euro. Warto też zaznaczyć, że nie tylko Czerwone Diabły interesują się skrzydłowym. Sytuacja 20-latka jest też bacznie monitorowana przez Chelsea oraz Arsenal.

Kenan Yildiz to bez wątpienia czołowa postać Juventusu. Turek w trwającej kampanii rozegrał 21 spotkań w koszulce włoskiego zespołu. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie sześć trafień, a także tyle samo asyst.