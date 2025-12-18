Yildiz i Juventus nie mogą się dogadać. Giganci ruszyli po transfer

Kenan Yildiz może zostać bohaterem dużego transferu. Jego rozmowy z Juventusem ws. kontraktu utknęły w martwym punkcie. Sytuację chce wykorzystać Chelsea i Arsenal - informuje caughtoffside.com.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Kenan Yildiz

Arsenal i Chelsea walczą o transfer Yildiza

Kenan Yildiz wyrósł na największą gwiazdę Juventusu. Z sezonu na sezon jego wpływ na grę Starej Damy jest coraz większy, o czym świadczą indywidualne statystyki. Nic więc dziwnego, że trafił pod lupę topowych klubów w Europie. Plotki o ewentualnym transferze nabierają tempa, ponieważ przyszłość w Turynie stoi pod znakiem zapytania.

Do niedawna toczyły się rozmowy na linii Yildiz – Juventus ws. nowego kontraktu. Reprezentant Turcji domaga się podwyżki wynagrodzenia. Obecnie za rok gry dla Bianconerich inkasuje ok. 1,6 mln euro, co nie odzwierciedla jego statusu w drużynie.

Yildiz domaga się podwyżki pensji do poziomu 6 mln euro rocznie. Takich żądań nie akceptują Turyńczycy. Z tego powodu rozmowy kontraktowe zostały wstrzymane. Zaistniałą sytuację chcą wykorzystać giganci Premier League, którzy chcą sprowadzić go do siebie. Jak podaje caughtoffside.com kontakt z otoczeniem piłkarza nawiązał Arsenal i Chelsea.

Sam piłkarz jest otwarty na grę w Premier League. Nie wiadomo jak na zainteresowanie Anglików zareaguje Juventus. Obecna umowa Yildiza wygasa dopiero w czerwcu 2029 roku, więc Stara Dama wcale nie musi go sprzedawać. Turek trafił na Allianz Stadium latem 2022 roku z akademii Bayernu Monachium. Łącznie rozegrał w klubie 105 meczów, w których zdobył 22 gole i zaliczył 17 asyst.