Manchester United rozgląda się za transferami. Tymczasem Ruben Amorim wytypował już swój cel. Portugalczyk poprosił klub o sprowadzenie Federico Dimarco z Interu Mediolan - donosi "Interlive"

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Federico Dimarco wyląduje w Manchesterze United?

Manchester United nie rozpoczął tego sezonu jak należy. Podopieczni Rubena Amorima od pierwszego meczu nie błyszczą dyspozycję, przez co posada Portugalczyka w klubie stoi pod dużym znakiem zapytania. Po październikowej Czerwone Diabły czeka trudne wyzwanie. Już w najbliższą niedzielę zmierzą się na wyjeździe w derbach z Liverpoolem.

Tymczasem Manchester United chce jak najszybciej poprawić swoją sytuację i już zaczął rozglądać się za wzmocnieniami. Bardzo ciekawe informacje transferowe z Old Trafford przekazuje „Interlive”. Otóż Czerwone Diabły są gotowe przeprowadzić niezwykle głośny ruch. Prosto z Interu Mediolan. W kręgu ich zainteresowań znalazł się bowiem Federico Dimarco.

Reprezentant Włoch wzbudza poważne zainteresowanie Manchesteru United. Zwolennikiem tego transferu jest sam Ruben Amorim. Portugalski szkoleniowiec poprosił klub o sprowadzenie defensora. Ten ruch jednak będzie ciężki do zrealizowania. Inter Mediolan zamierza bowiem przedłużyć kontrakt ze swoją gwiazdą.

Federico Dimarco od początku kariery jest związany z Nerazzurrimi. Dotychczas reprezentant Italii rozegrał 198 spotkań w seniorskich barwach mediolańczyków. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie aż 20 trafień, a także 37 asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia defensora na 50 milionów euro.