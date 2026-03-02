Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Bruno Guimaraes

Manchester United ma ambitne cele. Wyda fortunę na nowe gwiazdy

Manchester United pod wodzą Michaela Carricka notuje świetne wyniki i ma coraz większe szanse na awans do Ligi Mistrzów. Był to oczywiście cel na ten sezon, ale jeszcze przed zwolnieniem Rubena Amorima wydawało się, że zrealizowanie go będzie znacznie trudniejsze. Czerwone Diabły liczą na powrót do elitarnych rozgrywek, co wiąże się również z większymi możliwościami na rynku.

Wraz z końcem sezonu Old Trafford opuści Casemiro. Miewał różne okresy, choć w tym sezonie jest podstawowym zawodnikiem Manchesteru United. Jego odejście to oczywiście spora strata, dlatego klub przygotowuje się do rewolucji w środku pola. Do tej pory mówiło się o jednym transferze, ale nowych twarzy może być więcej. „AS” ujawnia, że w grę wchodzi budżet transferowy sięgający nawet 200 milionów euro.

Kto może zostać nową gwiazdą angielskiego giganta? Manchester United skupia się na ligowym podwórku i tam szuka wzmocnień. Na szczycie listy życzeń znajdują się znani piłkarze – Bruno Guimaraes, Sandro Tonali oraz Elliot Anderson. Poza tą trójką, klub rozważy też kandydatury Adama Whartona i Joao Gomesa.

🚨 Manchester United have begun work on replacing Casemiro and are prepared to allocate up to €200M for a new midfield signing this summer.



Three names sit at the very top of the shortlist:

🇧🇷 Bruno Guimarães

🇮🇹 Sandro Tonali

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Elliot Anderson



Alternatives under consideration… pic.twitter.com/kSQugdHu2d — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 2, 2026

Te nazwiska potwierdzają, że Manchester United chce dokonać ambitnych wzmocnień. Guimaraes i Tonali to liderzy drugiej linii Newcastle United, a sprowadzenie któregokolwiek z nich będzie bardzo wymagającym zadaniem.