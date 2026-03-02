Manchester United szykuje nawet 200 mln euro. Wielkie gwiazdy na liście

14:53, 2. marca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  AS

Manchester United pragnie latem przebudować środek pola. Na nowych piłkarzy może wydać nawet 200 milionów euro. Lista życzeń zawiera trzy nazwiska z czołówki - informuje "AS".

Bruno Guimaraes
Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Bruno Guimaraes

Manchester United ma ambitne cele. Wyda fortunę na nowe gwiazdy

Manchester United pod wodzą Michaela Carricka notuje świetne wyniki i ma coraz większe szanse na awans do Ligi Mistrzów. Był to oczywiście cel na ten sezon, ale jeszcze przed zwolnieniem Rubena Amorima wydawało się, że zrealizowanie go będzie znacznie trudniejsze. Czerwone Diabły liczą na powrót do elitarnych rozgrywek, co wiąże się również z większymi możliwościami na rynku.

Wraz z końcem sezonu Old Trafford opuści Casemiro. Miewał różne okresy, choć w tym sezonie jest podstawowym zawodnikiem Manchesteru United. Jego odejście to oczywiście spora strata, dlatego klub przygotowuje się do rewolucji w środku pola. Do tej pory mówiło się o jednym transferze, ale nowych twarzy może być więcej. „AS” ujawnia, że w grę wchodzi budżet transferowy sięgający nawet 200 milionów euro.

Kto może zostać nową gwiazdą angielskiego giganta? Manchester United skupia się na ligowym podwórku i tam szuka wzmocnień. Na szczycie listy życzeń znajdują się znani piłkarze – Bruno Guimaraes, Sandro Tonali oraz Elliot Anderson. Poza tą trójką, klub rozważy też kandydatury Adama Whartona i Joao Gomesa.

Te nazwiska potwierdzają, że Manchester United chce dokonać ambitnych wzmocnień. Guimaraes i Tonali to liderzy drugiej linii Newcastle United, a sprowadzenie któregokolwiek z nich będzie bardzo wymagającym zadaniem.

