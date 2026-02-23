Man United szuka następcy Casemiro. To może być transferowy hit

19:40, 23. lutego 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  givemesport.com

Manchester United jest pod wrażeniem występów reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej w Nottingham Forest. Jak podaje "GiveMeSport", Ibrahim Sangare może zastąpić Casemiro w środku pola.

Michael Carrick
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Ibrahim Sangare przymierzany do Manchesteru United

Manchester United poniósł ostatnią porażkę w Premier League 21 grudnia. Od tego czasu Czerwone Diabły pozostają niepokonane w dziewięciu kolejnych meczach ligowych. W styczniu drużyna z Old Trafford rozczarowała w 1/32 finału Pucharu Anglii, odpadając po meczu z Brighton & Hove Albion.

Latem władze 20-krotnych mistrzów Anglii planują wzmocnić środek pola. Doświadczenie w Premier League wydaje się jednym z kluczowych kryteriów, co pokazuje sukces transferów Matheusa Cunhy i Bryana Mbeumo, którzy latem przenieśli się odpowiednio z Wolverhampton Wanderers i Brentfordu.

Na liście życzeń znalazł się teraz Ibrahim Sangare z Nottingham Forest. Wysoki. To rosły pomocnik z Wybrzeża Kości Słoniowej, który wyróżnia się przebojowością na boiskach Premier League. 28-latek przeniósł się na City Ground z PSV Eindhoven w 2023 roku za 35 milionów euro.

W tym sezonie Sangare rozegrał w sumie 29 meczów, a w dorobku ma dwa trafienia oraz trzy asysty. Jego fizyczność, doświadczenie i gra defensywna sprawiają, że byłby idealnym następcą Casemiro, który po zakończeniu sezonu opuści klub po wygaśnięciu kontraktu. Warto dodać, że na radarze Czerwonych Diabłów pozostają także Elliot Anderson z Nottingham Forest, Carlos Baleba z Brighton oraz Adam Wharton z Crystal Palace.

