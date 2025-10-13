Manchester United już w styczniowym okienku może przeprowadzić hitowy transfer. Prosto z Bayernu Monachium. Na celowniku Czerwonych Diabłów znalazł się Aleksandar Pavlović - donosi "Football Insider".

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Aleksandar Pavlović może wzmocnić Manchester United

Manchester United nie zalicza dobre wejścia w sezon. Podopieczni Rubena Amorima zajmują odległe miejsce w tabeli, a ich boiskowa dyspozycja pozostawia wiele do życzenia. W najbliższą niedzielę Czerwone Diabły czeka niezwykle trudne wyzwanie, ponieważ zagrają na wyjeździe z Liverpoolem. Władze z Old Trafford natomiast już rozglądają się za styczniowymi wzmocnieniami.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Manchesteru United przekazuje „Football Insider”. Otóż Czerwone Diabły wytypowały już swój cel na zimowe okienko. I niewątpliwie byłby to olbrzymi hit. W kręgu zainteresowań zespołu z Old Trafford znalazł się bowiem Aleksandar Pavlović z Bayernu Monachium.

Manchester United zapewne lada moment pożegna się z Casemiro. Brazylijczyk ma już być gotowy na zmianę otoczenia. Utalentowany Niemiec zatem może zastąpić doświadczonego pomocnika. Manchester United jednak czeka trudna rywalizacja o 21-latka, ponieważ zawodnik znajduje się również na celowniku m.in. Juventusu.

Aleksandar Pavlović jest wychowankiem Bayernu Monachium. Niemiec dotychczas rozegrał 62 spotkania w seniorskich barwach bawarskiego zespołu. W tym czasie udało mu się czterokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty.