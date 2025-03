Man United zainteresowany skrzydłowym. Dwa miesiące temu zmienił klub

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Assane Diao na celowniku Manchesteru United

Ruben Amorim chce przebudować zespół podczas letniego okienka transferowego. Jedynym zimowym transferem Czerwonych Diabłów był Patrick Dorgu z Lecce. Dlatego klub planuje wzmocnienia przed drugim sezonem portugalskiego szkoleniowca na Old Trafford.

Manchester United wysłał swoich skautów na mecze Como. Mieli oni obserwować 19-letniego skrzydłowego. Assane Diao dołączył do włoskiego klubu z Real Betis na początku stycznia.

W 12 meczach dla nowego zespołu strzelił pięć bramek. Senegalczyk podpisał kontrakt z Como do 2029 roku, a klub nie określił jeszcze ceny, za którą byłby skłonny go sprzedać. Do drużyny Cesca Fabregasa trafił zaledwie dwa miesiące temu, dlatego Włosi niekoniecznie będą chcieli przystępować do negocjacji. Jeśli jednak utrzyma on swoją aktualną formę, wielkie kluby będą próbowały go pozyskać.

Manchester United miał wcześniej na celowniku Geovany’ego Quendę ze Sportingu, ale 17-latek zdecydował się dołączyć do Chelsea. Dlatego Diao, prawonożny skrzydłowy mogący grać po obu stronach boiska, może stać się nowym priorytetem transferowym Amorima.

Jeśli 19-latek utrzyma swoją tak dobrą dyspozycję, Manchester United może być zdeterminowany, żeby sprowadzić zawodnika Como w trakcie letniego okienka transferowego.

