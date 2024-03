Manchester United skreśla piłkarza. Będzie poza kadrą

IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Mason Greenwood

Greenwood gra na wypożyczeniu w Getafe

Po sezonie wróci do Manchesteru

Jego kontrakt będzie ważny do lata 2025 roku

Manchester United skreśla piłkarza

Dotychczas spekulowano, że Manchester United mógłby chcieć zatrzymać Masona Greenwooda na kolejny sezon. Zwłaszcza, że zawodnik udanie odnalazł się na wypożyczeniu w Getafe. Anglik wyraźnie odżył i znów zaczął grać na solidnym poziomie.

Daily Star donosi jednak, że dni zawodnika na Old Trafford są policzone. Trener Erik ten Hag nie zamierza uwzględnić go w kadrze, która w lipcu uda się do Stanów Zjednoczonych. Manchester United zagra tam między innymi z Arsenalem i Liverpoolem.

Greenwood powinien zatem otrzymać zielone światło w sprawie transferu definitywnego. Spekuluje się, że mógłby trafić na stałe do hiszpańskiej La Liga.