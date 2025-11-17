Manchester United może przeprowadzić głośny ruch. Nathaniel Brown z Eintrachtu Frankfurt trafił na celownik Czerwonych Diabłów. Defensor znajduje się też na radarze Realu Madryt - donosi "Bild".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Nathaniel Brown łączony z Manchesterem United

Manchester United od początku sezonu ma problemy z obsadą lewego wahadła. Patrick Dorgu nie zdobył w pełni zaufania Rubena Amorima, przez co jest tylko rezerwowym. Na jego pozycji występuje Diogo Dalot, który nominalnie występuje po drugiej stronie boiska. Czerwone Diabły planują zatem jak najszybciej wzmocnić lewy bok defensywy.

Jak się okazuje, Manchester United wytypował już jednego z kandydatów do transferu. Dziennik „Bild” przekazuje, że trop Czerwonych Diabłów prowadzi do Bundesligi. W kręgu zainteresowań angielskiego zespołu znalazł się bowiem Nathaniel Brown. Niemiec na co dzień reprezentuje barwy Eintrachtu Frankfurt i coraz częściej otrzymuje powołania do seniorskiej kadry swojego kraju.

Manchester United jednak będzie musiał stoczyć trudną rywalizację o Nathaniela Browna. Reprezentant Niemiec znajduje się również na celowniku Realu Madryt. Arsenal także ma na oku 22-latka, ale prawdopodobnie między Czerwonymi Diabłami a Królewskimi rozstrzygnie się walka o transfer utalentowanego defensora z Bundesligi.

Nathaniel Brown w obecnym sezonie rozegrał 15 spotkań w koszulce Eintrachtu Frankfurt. Defensor zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie, a także zaliczył trzy asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia Niemca na 30 milionów euro.