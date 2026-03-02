Manchester United rusza po gwiazdę Premier League. Czy padnie rekord?

Manchester United planuje letnią przebudowę składu, a jednym z głównych celów ma być Murillo z Nottingham Forest. Według TEAMtalk Brazylijczyk jest uważnie obserwowany przez skautów z Old Trafford od kilku miesięcy.

Murillo na celowniku Czerwonych Diabłów

Manchester United szuka wzmocnień w defensywie po sezonach pełnych niestabilności i problemów zdrowotnych. Niepewność wokół obecnych stoperów zmusza działaczy do analizy nowych opcji. Profil Murillo wpisuje się w kierunek obrany przez klub.

Brazylijczyk ma niewiele ponad 20 lat i szybko zaadaptował się do realiów Premier League. Wyróżnia się spokojem przy wyprowadzeniu piłki oraz dużą siłą fizyczną. Jego dynamika i skuteczność w pojedynkach jeden na jednego sprawiły, że stał się jednym z najpewniejszych punktów Forest.

Nottingham wycenia obrońcę na ponad 60 milionów funtów, co wynika z długiego kontraktu oraz jego dynamicznego rozwoju. Klub nie musi sprzedawać zawodnika, dlatego znajduje się w mocnej pozycji negocjacyjnej. To może znacząco utrudnić rozmowy.

Murillo nie jest jedynym piłkarzem Forest obserwowanym przez United, ponieważ z klubem łączeni są także Elliot Anderson i Morgan Gibbs White. Lewonożny stoper mógłby wnieść do defensywy równowagę oraz progresywne podania, których często brakowało w grze Czerwonych Diabłów. Decyzja o spełnieniu oczekiwań finansowych Forest pozostaje otwarta.

Wiele może zależeć od zakończenia sezonu przez Manchester United. Jeśli Czerwone Diabły wywalczą awans do Ligi Mistrzów to będą miały zdecydowanie większe możliwości finansowe, by powalczyć o ten wielki talent.

