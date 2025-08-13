Manchester United chce pozyskać Carlosa Balebę. Jak się okazuje, Ruben Amorim znalazł alternatywę dla Kameruńczyka. Na radarze Portugalczyka znalazł się Matheus Fernandes z Southampton - donosi "talkSPORT".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ruben Amorim chce Matheusa Fernandesa w Manchesterze United

Manchester United już w niedzielę zainauguruje sezon 2025/26 w Premier League. Tego dnia Czerwone Diabły będzie czekało niezwykle trudne wyzwanie, ponieważ ich przeciwnikiem będzie Arsenal. Na Old Trafford jeszcze nie skupiają się wyłącznie na nadchodzącym meczu. Klub robi bowiem wszystko, aby pozyskać Carlosa Balebę z Brighton & Hove Albion.

Tymczasem z informacji przekazanych przez „talkSPORT” dowiadujemy się, że Manchester United bierze pod uwagę czarny scenariusz. Czerwone Diabły mają świadomość, że może nie uda im się pozyskać Kameruńczyka. Ruben Amorim postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i znalazł alternatywę dla gwiazdy Brighton & Hove Albion. Na radarze Portugalczyka znalazł się Matheus Fernandes, który na co dzień reprezentuje barwy Southampton.

Portugalczyk to znajoma postać dla Rubena Amorima. Szkoleniowiec Manchesteru United miał okazję trenować pomocnika za czasów gry w Sportingu Lizbona. Trener zatem ma świadomość, kogo chciałby mieć w swoim zespole. Czas pokaże, jak rozstrzygnie się kwestia transferu pomocnika na Old Trafford.

Matheus Fernandes dotychczas rozegrał 44 spotkania w barwach Southampton. W tym czasie portugalski pomocnik zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców. Zawodnik może również pochwalić się sześcioma asystami.