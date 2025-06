Man United rozważa sprzedaż zawodnika. Gigant zainteresowany napastnikiem

Manchester United poinformował Inter Mediolan, że Rasmus Hojlund może opuścić Old Trafford wyłącznie na zasadzie stałego transferu - podał "Corriere dello Sport". Anglicy oczekują oferty w wysokości co najmniej 45 milionów euro.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Inter usłyszał wycenę Rasmusa Hojlunda

Manchesteru United sprowadził Rasmusa Hojlunda latem 2023 roku z Atalanty Bergamo za blisko 80 milionów euro. W klubie liczono, że młody Duńczyk błyskawicznie stanie się liderem ataku i spełni pokładane w nim nadzieje. Rzeczywistość okazała się jednak bardziej wymagająca. 22-letni napastnik miewał momenty błysku, ale przez dwa lata pokazywał nierówną formę i wyraźnie odczuwał presję związaną z oczekiwaniami.

Teraz Hojlundem interesuje się Inter Mediolan, który szuka wzmocnień w ofensywie. Wicemistrzowie Włoch chcieli sprowadzić Duńczyka na zasadzie wypożyczenia, jednak spotkali się z jednoznaczną odpowiedzią Manchesteru United. Klub z Old Trafford poinformował, że rozważy jedynie stały transfer za minimum 45 milionów euro. Wszelkie inne propozycje, takie jak wypożyczenia z opcją wykupu, zostały natychmiast odrzucone.

Jak informuje „Corriere dello Sport”, Rasmus Hojlund miał wyrazić chęć przenosin do Nerazzurrich. Przypomnijmy, że po zakończeniu sezonu w mediolańskim klubie doszło do zmiany na stanowisku trenera. Cristian Chivu zastąpił Simone Inzaghiego, który prowadzi obecnie Al-Hilal. W trakcie minionej kampanii duński napastnik strzelił 10 goli i dorzucił cztery asysty w 52 występach we wszystkich rozgrywkach. 22-latek jest związany umową na Old Trafford do czerwca 2028 roku.