Manchester United pożegna weterana! Decyzja już zapadła

Maguire opuści Old Trafford? Taki jest plan klubu

Manchester United przeżywa bardzo trudny początek sezonu, choć sobotnia wygrana z Sunderlandem może jeszcze odmienić losy zespołu. W dalszym ciągu niepewna pozostaje przyszłość Rubena Amorima. Choć ma on poparcie władz klubu, na zwolnienie liczą kibice, którzy nie wierzą już w powodzenie tego projektu. Po siedmiu ligowych kolejkach Czerwone Diabły mają w dorobku tylko 10 punktów, wygrywając dotąd trzykrotnie.

Latem klub skupił się na przebudowie ofensywy, a w kolejnych okienkach zajmie się pozostałymi formacjami. Amorim dostrzega potrzebę zmian zarówno w środku pola, jak i defensywie. Po raz kolejny łączony z opuszczeniem Old Trafford jest Harry Maguire, choć teraz ma się to faktycznie ziścić. Jego umowa obowiązuje do połowy 2026 roku, a Manchester United nie planuje oferować mu przedłużenia.

Na przestrzeni lat Maguire mierzył się z wielką krytyką, ale praktycznie nieustannie był obrońcą podstawowego składu. W tym sezonie Amorim stawia na innych graczy, a Anglik tylko dwa razy w Premier League zagrał od pierwszej minuty. Manchester United dostrzega, że to odpowiedni moment, aby zakończyć współpracę.

Maguire wciąż oczywiście liczy, że jego sytuacja się odmieni, a Manchester United postanowi go zatrzymać. Bardziej prawdopodobna jest natomiast przeprowadzka. 32-latek wzbudza zainteresowanie w Arabii Saudyjskiej, w tym głównie Al-Nassr. Umowę z nowym klubem może podpisać już zimą.