Manchester United pozbywa się problemu. Bramkarz zmienia klub!

Manchester United ma spokój do końca sezonu

Od dłuższego czasu Manchester United prezentuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Chociaż przeciętne wyniki to efekt postawy całej drużyny, to występy golkiperów bez wątpienia trudno określić w pozytywny sposób. Zarówno Andre Onana jak i Altay Bayindir nie gwarantują odpowiedniego poziomu sportowego. Dlatego Czerwone Diabły w ostatnim dniu okienka zakontraktowały nowego bramkarza.

Senne Lammens docelowo ma zostać numerem jeden. Dlatego jeden z dwójki Onana – Bayindir, jeżeli nie zamierzał spędzić reszty sezonu, musiał liczyć się ze zmianą miejsca wykonywania zawodu. Pozostałą część rozgrywek poza Old Trafford spędzi Kameruńczyk, który zostanie wypożyczony do Turcji.

🚨🇹🇷 EXCLUSIVE: André Onana agrees to join Trabzonspor, here we go!



All contracts are now signed on player side, waiting on counter approval from Trabzonspor and travel next week.



Deal done on loan from Manchester United as revealed on Saturday, no buy option or loan fee. pic.twitter.com/PvSSOGViJS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 7, 2025

Jak poinformował Fabrizio Romano, Onana podpisał już porozumienie z Trabzonsporem i w przyszłym tygodniu ma sfinalizować przeprowadzkę na Papara Park. Bordo-Mavililer, czyli Bordowo-Niebiescy, wypożyczą 29-latka do 30 czerwca 2026 roku. W umowie nie zawarto ani opcji, ani konieczności wykupu. Poza tym ekipa z Super Lig nie zapłaci za sprowadzenie golkipera.