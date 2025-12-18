Man United poluje na skrzydłowego. W grze 40 mln euro

16:02, 18. grudnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Bild

Manchester United rozgląda się za utalentowanym niemieckim skrzydłowym. Jak donosi "Bild", w kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów znalazł się Said El Mala z FC Koln.

Ruben Amorim
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Said El Mala na radarze Manchesteru United

Manchester United zremisował ostatni ligowy mecz z Bournemouth (4:4) na Old Trafford, tracąc punkty w końcówce spotkania. Po 16. kolejkach Premier League zespół prowadzony przez Rubena Amorima zajmuje 6. miejsce w tabeli i traci siedem punktów do ligowego podium. W klubie narasta przekonanie, że latem konieczne będzie wzmocnienie linii ofensywnej.

Według najnowszych doniesień z Niemiec, na celowniku Czerwonych Diabłów znalazł się jeden z najbardziej obiecujących zawodników w Bundeslidze – skrzydłowy Said El Mala z FC Koln. Angielski gigant nie jest jednak jedynym klubem Premier League, który uważnie monitoruje rozwój 19-latka. Tottenham Hotspur również widzi w nim piłkarza o ogromnym potencjale.

El Mala błyskawicznie wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie Koln i stał się jednym z kluczowych zawodników zespołu. W 14 ligowych występach zdobył sześć bramek i zanotował trzy asysty. Styl gry młodego skrzydłowego przyciąga uwagę skautów czołowych klubów Europy. Jego szybkość, odwaga w pojedynkach jeden na jednego, bezpośredni drybling oraz opanowanie w polu karnym sprawiają, że regularnie stwarza zagrożenie pod bramką rywali.

Jak podaje „Bild”, zarówno Manchester United, jak i Tottenham nawiązali już wstępne kontakty z władzami klubu z Kolonii za pośrednictwem swoich przedstawicieli. Szacuje się, że oba angielskie kluby byłyby gotowe przeznaczyć na transfer niemieckiego skrzydłowego około 40 milionów euro.

