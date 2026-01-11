Man United podjął decyzję ws. gwiazdy. Szykuje się transfer

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Darren Fletcher

Bruno Fernandes opuści latem Old Trafford

Manchester United w styczniu rozstał się z Rubenem Amorimem po serii słabych wyników i narastających nieporozumieniach. Czerwone Diabły zajmują obecnie 7. miejsce w tabeli Premier League i po raz kolejny nie potrafią wejść na właściwe tory w bieżącym sezonie. Walka o awans do Ligi Mistrzów staje się coraz trudniejsza, a w klubie trwają intensywne poszukiwania nowego menedżera.

Przyszłość jednego z liderów zespołu staje się coraz bardziej niepewna. Jak ujawnia „The Sun”, Czerwone Diabły są przekonane że Bruno Fernandes opuści Old Trafford po mistrzostwach świata w 2026 roku. Portugalczyk już latem ubiegłego roku był łączony z odejściem z klubu, głównie w kontekście lukratywnej oferty z Arabii Saudyjskiej.

Fernandes zdecydował się pozostać w Manchesterze, choć był rozczarowany faktem, że klub poważnie rozważał jego sprzedaż. Kluczową rolę w tej decyzji odegrał wtedy Amorim, który nalegał na zatrzymanie swojego rodaka. Od 2020 roku Portugalczyk pozostaje jednym z najlepszych piłkarzy zespołu. Bierze na siebie odpowiedzialność w kluczowych momentach i wielokrotnie ratuje drużynę w trudnych sytuacjach.

Obecnie Fernandes czuje się zawiedziony działaniami właścicieli klubu. W bieżącym sezonie 31-latek rozegrał 19 spotkań, strzelając pięć goli i notując osiem asyst. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2027 roku.