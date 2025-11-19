Man United planuje transfer. Gigant marzy o pomocniku

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Jorthy Mokio w orbicie zainteresowań Manchesteru United

Manchester United od początku sezonu Premier League przegrał trzy mecze, a aktualnie notuje serię pięciu spotkań bez porażki. Wyraźnie widać wzrost formy zawodników prowadzonego przez Rubena Amorima, który wprowadza nowy system gry, mający w przyszłości umożliwić walkę o najwyższe cele. Jednym z głównych zadań portugalskiego menedżera jest zapewnienie zespołowi awans do europejskich pucharów.

Okazuje się, że Czerwone Diabły interesują się młodym talentem Ajaksu Amsterdam. Jak donosi „Sky Sports”, na radarze znajduje się 17-letni Jorthy Mokio, który zdobywa cenne doświadczenie w pierwszym zespole holenderskiego klubu. Ajaks intensywnie stara się przekonać wychowanka Gentu do przedłużenia kontraktu, jednak Mokio nie jest do końca przekonany i rozważa transfer do większego europejskiego klubu.

Młody obrońca zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Belgii w marcu. Sytuację zawodnika monitoruje również Newcastle United. Mokio wyróżnia się wszechstronnością – może występować zarówno jako defensywny pomocnik, jak i lewy obrońca. Decyzja zawodnika o przyszłości będzie zależeć przede wszystkim od projektu sportowego oraz zapewnienia regularnych występów w pierwszym składzie.

Zainteresowanie ze strony Manchesteru United i Newcastle pokazuje, że młody Belg ma realną szansę na rozwój w jednej z najsilniejszych lig świata. W tym sezonie Mokio rozegrał już 12 meczów we wszystkich rozgrywkach. Jego kontrakt w Ajaksie obowiązuje do czerwca 2027 roku, a Transfermarkt.de wycenia go na dokładnie osiem milionów euro.