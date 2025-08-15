Manchester United odpuścił transfer. 100 milionów euro to za dużo

Manchester United zaakceptował fakt, że Carlos Baleba nie dołączy do nich w trwającym oknie transferowym - informuje talkSport. Brighton żąda za młodego pomocnika aż 100 milionów euro.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Carlos Baleba nie przeniesie się do Man United

Manchester United po sfinalizowaniu trzech transakcji z udziałem zawodników ofensywnych, skupił się na zabezpieczeniu środka pola. Ruben Amorim prosił o transfer nowego pomocnika ze względu na brak głębi w składzie. Czerwone Diabły były zdeterminowane, aby pozyskać utalentowanego piłkarza o dużym potencjale. Wybór padł na Carlosa Balebę z Brighton & Hove Albion.

Brighton wyceniło piłkarza na ponad 100 milionów euro. Biorąc pod uwagę fakt, że Baleba ma za sobą dopiero jeden pełny sezon w Premier League trudno wyobrazić sobie, żeby ktoś tyle zapłacił. Z informacji serwisu talkSport wynika, że klub z Old Trafford pogodził się z tym, że 21-latek nie trafi do nich w trwającym oknie transferowym.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Nie oznacza to jednak, że pomysł transferu Baleby został wyrzucony do kosza. Tamtejsze media sugerują, że latem przyszłego roku oba kluby ponownie mają negocjować potencjalną transakcję. 20-krotny mistrz Anglii uważa piłkarza za priorytet transferowy.

Niewykluczone, że przy takim obrocie spraw do zespołu Rubena Amorima trafi inny pomocnik. Niedawno wypłynęła lista zawodników, których Manchester United rozważa jako alternatywę dla Carlosa Baleby. Wśród nich jest m.in. Morten Hjulmand i Javi Guerra.