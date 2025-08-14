Baleba celem transferowym Man Utd. Amorim ma kilka alternatyw

Carlos Baleba to priorytet Manchesteru United. Według serwisu TBR Football w rezerwie Czerwone Diabły mają jednak sześć innych opcji. Wśród nich są m.in. Javi Guerra, Morten Hjulmand i Angelo Stiller.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Jeśli nie Baleba to kto? Hjulmand, Stiller i Guerra pod lupą Man Utd

Manchester United po sfinalizowaniu trzech transferów nie porzucił planów dotyczących kolejnych wzmocnień. Na Old Trafford tematem numer jeden jest aktualnie pozyskanie środkowego pomocnika. Faworytem ma być Carlos Baleba, czyli piłkarz Brighton & Hove Albion.

Baleba to 21-letni defensywny pomocnik z Kamerunu, który od dwóch sezonów występuje w Premier League. W ostatniej kampanii był ważną częścią wyjściowej jedenastki Mew, czym przykuł uwagę ze strony silniejszych klubów. Czerwone Diabły są w stanie zapłacić każdą kwotę. Ten fakt chce wykorzystać zespół z Flamer Stadium, który oczekuje za młodego zawodnika aż 100 milionów euro.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Gdyby jednak nie udało im się pozyskać utalentowanego pomocnika, to na liście życzeń znajduje się jeszcze sześciu innych graczy. Z informacji serwisu TBR Football wynika, że w grę wchodzą tacy piłkarze jak: Morten Hjulmand, Angelo Stiller, Mikel Jauregizar, Lamine Camara, Lucien Agoume i Javi Guerra. Wszystkich wymienionych łączy fakt, że to młodzi zawodnicy o dużym potencjale.

Sezon w Premier League rusza w najbliższy weekend. Ruben Amorim i spółka rozpoczną rywalizację w lidze od meczu z Arsenalem. Hit 1. kolejki odbędzie się w niedzielę (17 sierpnia) o godzinie 17:30 na Old Trafford.