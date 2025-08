Man United szykuje bombę transferową. Musi zapłacić fortunę

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Carlos Baleba priorytetowym celem Manchesteru United

Manchester United intensywnie działa na rynku transferowym i jest bliski dokonania poważnego wzmocnienia składu w postaci sprowadzenia Benjamina Sesko z Lipska. Mimo zaawansowanych rozmów ze słoweńskim napastnikiem, Czerwone Diabły nie zwalniają tempa i równolegle pracują nad kolejnym transferem. Na celowniku klubu z Old Trafford znalazł się bowiem Carlos Baleba z Brighton & Hove Albion, który jest uznawany za jednego z najbardziej obiecujących pomocników w całych rozgrywkach Premier League.

Jak poinformował w środowy wieczór Fabrizio Romano, Manchester United wykazuje poważne zainteresowanie 21-letnim Kameruńczykiem i nawiązał już kontakt z jego przedstawicielami, by poznać nastawienie zawodnika wobec ewentualnych przenosin. Co warto podkreślić, sfinalizowanie tej transakcji będzie bardzo kosztowne. Brighton & Hove Albion, znane z twardych negocjacji, oczekuje za swojego zawodnika ponad 100 milionów euro. Manchester United musiałby więc dokonać najdroższego zakupu w swojej historii.

Carlos Baleba trafił do zespołu Mew z Lille w 2023 roku i błyskawicznie stał się jednym z kluczowych piłkarzy tej drużyny. Największymi atutami czterokrotnego reprezentanta Kamerunu są m.in. dynamika, siła fizyczna oraz umiejętność szybkiego odbioru piłki przeciwnikowi. W minionym sezonie defensywny pomocnik rozegrał 40 meczów, zdobył 4 bramki i zaliczył 2 asyst. Wielu ekspertów umieszcza go w czołówce najlepszych młodych zawodników grających na co dzień w lidze angielskiej. Przenosiny do Manchesteru United mogłyby być dla kameruńskiej gwiazdki kolejnym dużym krokiem naprzód w karierze.