Manchester United oczekuje fortuny za swego zawodnika

Manchester United latem chce definitywnie pozbyć się Masona Greenwooda

Angielski skrzydłowy obecnie przebywa na wypożyczeniu w Getafe

Czerwone Diabły wyceniły 22-latka na 50 miliony funtów

Ogromne pieniądze za Greenwooda

Prawoskrzydłowy, którego umowa jest ważna do lata 2025 roku, wróci po sezonie do Manchesteru United. Czerwone Diabły są gotowe go sprzedać, ale angielskie media mówią o zawrotnej kwocie.

Klub chce bowiem skorzystać z faktu, że Mason Greenwood spisuje się bardzo udanie w rozgrywkach La Liga, reprezentując na wypożyczeniu barwy Getafe. W grę wchodzić ma aż 50 milionów funtów odstępnego.

Media w ostatnim czasie spekulują, że zainteresowani sprowadzeniem jednokrotnego reprezentanta Anglii mogą być hiszpańscy giganci – FC Barcelona oraz Atletico Madryt. Pozostaje pytanie czy któryś z klubów zgodzi się wyłożyć taką kwotę. Katalończycy mają nie najlepszą sytuację finansową i media spekulują, że wobec takich oczekiwań United zrezygnują z zabiegania o Masona Greenwooda.