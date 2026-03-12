Manchester United ma swój wymarzony transfer. Czerwone Diabły są zapatrzone w kierunku Assana Ouedraogo. Za gwiazdę RB Lipska trzeba zapłacić nawet 100 milionów euro - przekazuje "TEAMtalk".

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Assan Ouedraogo łączony z Manchesterem United

Manchester United przygotowuje się do letniego okienka transferowego. Czerwone Diabły mają świadomość, że ich kadra nie jest wystarczająco dobra i szeroka, więc rozglądają się za wzmocnieniami. W zasadzie na każdej pozycji angielski zespół będzie potrzebował nowych zawodników, jeśli uda im się zakwalifikować do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Z informacji przekazanych przez „TEAMtalk” dowiadujemy się, że Manchester United jest gotowy przeprowadzić wielki transfer z Bundesligi. Jak się okazuje, angielski zespół jest zauroczony w boiskowych umiejętnościach Assana Ouedraogo. Gwiazda RB Lipska znalazła się właśnie na liście życzeń Czerwonych Diabłów.

Transfer Niemca jednak nie będzie wcale łatwy do zrealizowania. Przede wszystkim Manchester United będzie musiał stoczyć walkę z Chelsea, ponieważ The Blues również obserwują piłkarza Czerwonych Byków. Klub Bundesligi natomiast nie chce puścić swojej gwiazdy za bezcen i oczekuje ofert w granicach 80-100 milionów euro.

Assan Ouedraogo w trwającej kampanii rozegrał 13 spotkań w koszulce RB Lipska. Utalentowany Niemiec zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców. Pomocnik Czerwonych Byków może również pochwalić się czterema asystami.