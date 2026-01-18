Manchester United nie zmienia planów transferowych. Czerwone Diabły chcą wzmocnić środek pola. A ich celem pozostaje Ruben Neves, który jest wyceniany przez Al-Hilal na 20 milionów funtów - donosi "Football Insider".

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Ruben Neves pozostaje celem Manchesteru United

Manchester United w ostatnich dniach dokonał zmian na ławce trenerskiej. Dziś opiekunem Czerwonych Diabłów jest Michael Carrick, który w minioną sobotę zadebiutował w tej roli. Pierwszy mecz Anglika jako szkoleniowiec zespołu z Old Trafford był niezwykle udany. Drużyna odniosła niezwykle cenne zwycięstwo w derbach nad Manchesterem City (2:0).

Zmiana na ławce trenerskiej nie spowodowała zmian w planach transferowych. Manchester United za wszelką cenę chce wzmocnić środek pola. Najnowsze doniesienia w tej sprawie przekazuje „Football Insider”. Otóż Czerwone Diabły nie zrezygnowały z walki o Rubena Nevesa. Reprezentant Portugalii wciąż pozostaje celem transferowym drużyny z Old Trafford.

Wspomniane źródła donosi, że Manchester United nie będzie mógł liczyć na promocję. Choć kontrakt Rubena Nevesa wygasa już w czerwcu, to Al-Hilal nie ma zamiaru schodzić z ceny. Saudyjczycy oczekują za swojego gwiazdora 20 milionów funtów. Czerwone Diabły zatem taką kwotę muszą wyłożyć na stół, jeśli chcą pozyskać tego pomocnika.

Ruben Neves w trwającej kampanii rozegrał 20 spotkań w koszulce Al-Hilal. Portugalczyk może się pochwalić bardzo dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem siedmiokrotnie wpisać na listę strzelców. 28-latek może również pochwalić się trzema asystami.