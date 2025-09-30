Manchester United nie zamierza rezygnować z Rubena Nevesa. Czerwone Diabły będą chciały pozyskać portugalskiego pomocnika przyszłego lata. Zawodnik wówczas może być piłkarzem bez klubu - donosi "United In Focus".

Ruben Neves wzmocni Manchester United?

Manchester United zalicza fatalne wejście w sezon. Drużyna mierzy się z problemami na wielu płaszczyznach, przez co coraz częściej mówi się o zakończeniu współpracy z Rubenem Amorimem. Czerwone Diabły na ten moment wstrzymują się z decyzją o zwolnieniu i zapewne poczekają do następnego meczu. Zespół z Old Trafford w najbliższą sobotę podejmie Sunderland.

Słabe wejście w sezon sprawia, że Manchester United już rozgląda się za wzmocnieniami. Od jakiegoś czasu z przeprowadzką na Old Trafford jest łączony Ruben Neves. Tymczasem najnowsze doniesienia w tej sprawie przekazuje „United In Focus”. Jak się okazuje, zainteresowanie Portugalczykiem jest poważne. Czerwone Diabły mają nawet specjalny plan na pozyskanie pomocnika.

Wspomniane źródło zaznacza, że Manchester United poczeka do przyszłego lata na Rubena Nevesa. Wówczas kontrakt Portugalczyka z Al-Hilal powinien dobiec końca. Istnieje mało przesłanek, że pomocnik zdecyduje się na kontynuowanie współpracy. Saudyjczycy jednak będą robili wszystko, aby zatrzymać 28-latka na kolejne lata.

Ruben Neves dotychczas rozegrał 97 spotkań w koszulce Al-Hilal. W tym czasie reprezentant Portugalii zdołał uzbierać świetne statystyki. Udało mu się zgromadzić na koncie aż 10 trafień, a także 24 asysty.