Manchester United wciąż nie wybrał trenera na przyszły sezon. Zawodnicy wspierają Michaela Carricka, pod wodzą którego udało się poprawić wyniki. Władze klubu liczyły na sprowadzenie Luisa Enrique, ale ten ma zostać w PSG - informuje "The i Paper".

fot. Sportimage Ltd Na zdjęciu: Michael Carrick

Carrick dostanie szansę? Manchester United ma coraz mniej opcji

Manchester United na początku roku zwolnił Rubena Amorima, a rolę tymczasowego trenera przejął Michael Carrick. Pod jego wodzą drużyna została całkowicie odmieniona – zaliczyła fantastyczną serię i wskoczyła do pierwszej trójki Premier League. Nie ma szans na mistrzostwo Anglii, ale wszystko wskazuje na to, że wróci do Ligi Mistrzów, co i tak będzie dużym osiągnięciem.

Carrick cieszy się zaufaniem szatni. Piłkarze wspierają go i wierzą, że władze klubu zatrzymają go również na kolejny sezon. Problem w tym, że notowania Anglika nie stoją zbyt wysoko – Manchester United docenia jego pracę, ale na docelowego następcę Amorima chce wybrać kogoś z większym doświadczeniem i osiągnięciami. Z każdym tygodniem maleje jednak grono kandydatów do pracy na Old Trafford.

Do tej pory z Manchesterem United byli łączeni tacy trenerzy, jak Xabi Alonso, Zinedine Zidane czy Thomas Tuchel. Żaden z nich nie chce podjąć się pracy w tym klubie. W gabinetach rozważano też kandydaturę Luisa Enrique, mając nadzieję, że ten zdecyduje się na opuszczenie PSG. Portal „The i Paper” donosi natomiast, że Hiszpan przedłuży umowę i pozostanie na Parc des Princes.

Te doniesienia zwiększają szanse Carricka na pozostanie w klubie. Manchester United nie spieszy się z ostateczną decyzją. Swój wybór ogłosi dopiero po sezonie.