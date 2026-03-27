Carrick dostanie szansę? Manchester United ma coraz mniej opcji
Manchester United na początku roku zwolnił Rubena Amorima, a rolę tymczasowego trenera przejął Michael Carrick. Pod jego wodzą drużyna została całkowicie odmieniona – zaliczyła fantastyczną serię i wskoczyła do pierwszej trójki Premier League. Nie ma szans na mistrzostwo Anglii, ale wszystko wskazuje na to, że wróci do Ligi Mistrzów, co i tak będzie dużym osiągnięciem.
Carrick cieszy się zaufaniem szatni. Piłkarze wspierają go i wierzą, że władze klubu zatrzymają go również na kolejny sezon. Problem w tym, że notowania Anglika nie stoją zbyt wysoko – Manchester United docenia jego pracę, ale na docelowego następcę Amorima chce wybrać kogoś z większym doświadczeniem i osiągnięciami. Z każdym tygodniem maleje jednak grono kandydatów do pracy na Old Trafford.
Do tej pory z Manchesterem United byli łączeni tacy trenerzy, jak Xabi Alonso, Zinedine Zidane czy Thomas Tuchel. Żaden z nich nie chce podjąć się pracy w tym klubie. W gabinetach rozważano też kandydaturę Luisa Enrique, mając nadzieję, że ten zdecyduje się na opuszczenie PSG. Portal „The i Paper” donosi natomiast, że Hiszpan przedłuży umowę i pozostanie na Parc des Princes.
Te doniesienia zwiększają szanse Carricka na pozostanie w klubie. Manchester United nie spieszy się z ostateczną decyzją. Swój wybór ogłosi dopiero po sezonie.