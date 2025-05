Man United chce napastnika z Serie A. W grze 50 mln euro

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United rusza po Moise Keana

Manchester United rozczarował w zakończonym sezonie Premier League, kończąc rozgrywki na odległym 15. miejscu. Podopieczni Rubena Amorima mogli uratować kampanię triumfem w Lidze Europy, jednak przegrali z Tottenhamem Hotspur (0:1) w finale rozegranym w Bilbao. Przed klubem intensywne letnie okno transferowe, w trakcie którego konieczne będzie wzmocnienie kilku newralgicznych pozycji.

Klub z Old Trafford planuje solidne wzmocnienie ofensywy. Według informacji podanych przez „SportMediaset”, na radarze Czerwonych Diabłów znalazł się Moise Kean, który miał fantastyczny sezon w barwach Fiorentiny. Włoski napastnik, który ma korzenie z Wybrzeża Kości Słoniowej, zdobył 24 bramki we wszystkich rozgrywkach.

Moise Kean ma już doświadczenie z gry Premier League, gdyż wcześniej reprezentował barwy Evertonu, lecz jego pobyt na Goodison Park nie należał do najbardziej udanych. Teraz może wrócić do Anglii z zupełnie innym statusem – jako dojrzał i u szczytu formy. Manchester United chce uruchomić klauzulę w kontrakcie Keana, która została ustalona na poziomie 50 mln euro. To był frustrujący sezon dla utytułowanego klubu, a w linii ataku rozczarowali zwłaszcza Joshua Zirkzee i Rasmus Hojlund.