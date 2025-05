Manchester United zdecydował. To będzie pierwszy letni transfer!

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Kibice Manchesteru United

Cunha pierwszym wzmocnieniem ekipy Amorima

Manchester United ma przed sobą kluczowy mecz, który ukształtuje plany transferowe. W finale Ligi Europy zmierzy się z Tottenhamem, a stawką jest udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Awans do prestiżowych rozgrywek z pewnością ułatwi Czerwonym Diabłom proces negocjacji i przekonywania gwiazd do przenosin na Old Trafford. Ruben Amorim jest zdeterminowany, aby przeprowadzić prawdziwą rewolucję kadrową i znacząco podnieść poziom jakości w drużynie.

W planach szkoleniowca są transfery środkowego napastnika, ofensywnych pomocników, bocznych obrońców czy stopera. Oczywiście potrzebne są na to spore fundusze, dlatego pod znakiem zapytania stoi przyszłość takich piłkarzy, jak Rasmus Hojlund, Kobbie Mainoo czy Alejandro Garnacho. Aby móc sfinalizować cele transferowe, być może sprzedaż któregoś z nich okaże się niezbędna.

Z najnowszych informacji wynika, że pierwszym ruchem Manchesteru United podczas letniego okienka będzie transfer Matheusa Cunhi. Brazylijczyk w tym sezonie spisuje się bardzo dobrze, jest największą gwiazdą Wolverhampton i jednym z najciekawszych ofensywnych piłkarzy w Premier League. Gigant z Old Trafford zdecydował, że aktywuje klauzulę wykupu w jego umowie, która wynosi 62,5 mln funtów.

Cunha od dawna był zainteresowany przenosinami do Manchesteru United. Strony wypracowały porozumienie, więc angielski klub może przystąpić do finalizacji.