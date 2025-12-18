Manchester United już zimą może pożegnać Manuela Ugarte. Jak się okazuje, przyszlość Urugwajczyka może być pisana w Turcji. Zawodnik znalazł się bowiem na radarze Galatasaray - informuje turkish-football.com.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Galatasaray chce Manuela Ugarte

Manchester United już w styczniowym okienku chce uszczuplić kadrę. Zespół z Old Trafford planuje pozbyć się zawodników, którzy nie potrafią znaleźć uznania w oczach Rubena Amorima. Jednym z tych piłkarzy jest Manuel Ugarte. Reprezentant Urugwaju mial mnóstwo okazji, ale nie zdołał na dłuższą metę przebić się do wyjściowego składu. Czerwone Diabły zatem są gotowe rozstać się z pomocnikiem.

Manuel Ugarte nie powinien mieć problemu ze znalezieniem sobie nowego otoczenia, ponieważ zawodnik ma już uznane nazwisko na rynku. Tymczasem nanowsze doniesienia w sprawie przyszlości Urugwajczyka przekazuje serwis turkish-football.com. Pomocnik może lada moment wylądować na tureckich boiskach, ponieważ znalazł się w kręgu zainteresowań Galatasaray.

Klub ze Stambułu bacznie monitoruje sytuację Manuela Ugarte. Obecnie nie są znane szczegóły potencjalnej przeprowadzki reprezentanta Urugwaju do Turcji. Bardzo jednak możliwe, ze transfer będzie tymczasowy, ponieważ Galatasaray może być chętna jedynie wypożyczyć pomocnika. Czas pokaże, jak rozstrzygnie się sytuacja w sprawie przyszłości zawodnika Czerwonych Diabłów.

Manuel Ugarte w trwającej kampanii rozegrał 11 spotkań w koszulce Manchesteru United. Licznik goli oraz asyst Urugwajczyka wynosi zero. Portal „Transfermarkt” wycenia 24-letniego pomocnika na 30 milionów euro.