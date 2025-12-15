Ruben Amorim nie jest przekonany do Manuela Ugarte. Urugwajczyk kompletnie nie przekonuje szkoleniowca. Manchester United już zimą może sprzedać pożegnać pomocnika - informuje "Football Insider".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manuel Ugarte opuści Manchester United?

Manchester United w obecnym sezonie przechodzi wzloty i upadki. Czerwone Diabły nie potrafią ustabilizować formy, co jest ich olbrzymią bolączką. Podopieczni Rubena Amorima potrafią wspiąć się na wyżyny. Ich najlepszą wersję oglądaliśmy w starciu z Liverpoolem, kiedy wygrali 2:1. Zespół z Old Trafford jednak potrafil zaliczyć też kompromitujące występy.

Nie jest wielką tajemnicą, że Manchester United w styczniowym okienku transferowym może przewietrzyć szatnię. Zwłaszcza w środku pola. Jak się jednak okazuje, nie tylko Kobbie Mainoo może opuścić Old Trafford. Z informacji przekazanych przez „Football Insider” dowiadujemy się, że również Manuel Ugarte lada moment może zmienić barwy klubowe.

Wspomniane źródło zaznacza, że Ruben Amorim nie jest przekonany do reprezentanta Urugwaju. Pomocnik miał wiele szans do gry, ale mało kiedy potrafił być wiodącą postacią Manchesteru United. W obozie Czerwonych Diabłów poważnie zatem się zastanawiają nad rozstaniem. Czas pokaże, czy 24-latek finalnie opuści Old Trafford.

Manuel Ugarte w trwającej kampanii rozegrał 11 spotkań w koszulce Manchesteru United. Licznik goli oraz asyst Urugwajczyka wynosi zero. Portal „Transfermarkt” wycenia 24-letniego pomocnika na 30 milionów euro.