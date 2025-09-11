News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Malick Fofana mógł wzmocnić Manchester United

Manchester United miał sporo pracy podczas tegorocznego letniego okienka transferowego. Drużyna prowadzona przez Rubena Amorima została zasilona przez wielu zawodników z uznanym nazwiskiem. Klub też pożegnał kilku graczy. A wśród nich znalazł się Alejandro Garnacho. Argentyński skrzydłowy w ostatnich dniach okienka zasilił szeregi Chelsea.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Manchesteru United przekazuje „Foot Mercato”. Otóż Czerwone Diabły chciały bardzo szybko zareagować na odejście Argentyńczyka. Sondowana była możliwość sprowadzenia następcy. Jak się okazuje, działacze z Old Trafford ruszyły po Malicka Fofanę z Olympique Lyonu. Transakcja jednak nie doszła do skutku.

Wspomniane źródło zaznacza, że Manchester United bardzo poważnie podszedł do tematu transferu Belga. Działacze z Old Trafford rozmawiali zarówno z Jorge Mendesem, który miał odegrać kluczową rolę w tej transakcji, jak i ojcem piłkarza. Przyjście skrzydłowego do Premier League wisiało w powietrzu, ale finalnie nie pojawiło się zielone światło od Olympique Lyonu.

Malick Fofana notuje bardzo udane wejście w nowy sezon. Reprezentant Belgii rozegrał trzy spotkania dla francuskiego zespołu. Udało mu się raz wpisać na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.