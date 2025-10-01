Manchester United straci perełkę? Nowy kierunek wybrany

16:57, 1. października 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Daily Mail

Kobbie Mainoo wciąż ma problemy z grą w Manchesterze United. Młody gwiazdor coraz częściej myśli o zmianie klubu. Wybrał nawet preferowany kierunek w kontekście zimowego odejścia.

Kobbie Mainoo i Leny Yoro
Obserwuj nas w
fot. Every Second Media Na zdjęciu: Kobbie Mainoo i Leny Yoro

Mainoo myśli o odejściu. Wybrał kierunek

Kobbie Mainoo do pierwszej drużyny Manchesteru United wchodził z przytupem, ale ostatnie miesiące nie są dla niego udane. Pod wodzą Rubena Amorima stracił miejsce w wyjściowym składzie, a w tym sezonie grzeje ławkę rezerwowych. Jeszcze podczas letniego okienka media spekulowały na temat jego odejścia. Wiele klubów przyglądało się nieciekawej sytuacji Anglika i było gotowych go wypożyczyć, ale Czerwone Diabły nie zgodziły się na takie rozwiązanie. Sam Mainoo nie wykluczał, że to dla niego dobra opcja, choć zaakceptował wolę angielskiego giganta i w dalszym ciągu zabiega o względy Amorima.

Kolejne tygodnie nie przynoszą jednak wyczekiwanego przełomu. Mainoo pracuje nad poprawą dyspozycji, ale ma świadomość, że trudno będzie zmienić decyzję Amorima. Coraz częściej myśli więc o odejściu podczas zimowego okienka. Najbardziej prawdopodobna opcja to wypożyczenie, o czym informuje „Daily Mail”. Manchester United wciąż widzi w nim gwiazdę środka pola na wiele lat i nie zamierza z niego rezygnować, mimo ważnej umowy tylko do połowy 2027 roku.

POLECAMY TAKŻE

Dro Fernandez
Arsenal chce ściągnąć perełkę Barcelony. Zawodnik podjął decyzję
Ruben Amorim
Man United mu ufa, ale Amorim rozważa zaskakujący ruch
Kevin De Bruyne
Napoli rusza po piłkarza Manchesteru. To stary znajomy De Bruyne

W przypadku zgody na wypożyczenie, Mainoo chciałby zmienić ligę i trafić do Serie A. Ma preferować dołączenie do Napoli, gdzie w zeszłym roku trafił Scott McTominay, a latem również Rasmus Hojlund. Duńczyk powoli odżywa pod wodzą Antonio Conte, a Szkot odegrał kluczową rolę w poprzednim sezonie, kiedy to Napoli sięgnęło po mistrzostwo Włoch.