Manchester United straci perełkę? Nowy kierunek wybrany

fot. Every Second Media Na zdjęciu: Kobbie Mainoo i Leny Yoro

Mainoo myśli o odejściu. Wybrał kierunek

Kobbie Mainoo do pierwszej drużyny Manchesteru United wchodził z przytupem, ale ostatnie miesiące nie są dla niego udane. Pod wodzą Rubena Amorima stracił miejsce w wyjściowym składzie, a w tym sezonie grzeje ławkę rezerwowych. Jeszcze podczas letniego okienka media spekulowały na temat jego odejścia. Wiele klubów przyglądało się nieciekawej sytuacji Anglika i było gotowych go wypożyczyć, ale Czerwone Diabły nie zgodziły się na takie rozwiązanie. Sam Mainoo nie wykluczał, że to dla niego dobra opcja, choć zaakceptował wolę angielskiego giganta i w dalszym ciągu zabiega o względy Amorima.

Kolejne tygodnie nie przynoszą jednak wyczekiwanego przełomu. Mainoo pracuje nad poprawą dyspozycji, ale ma świadomość, że trudno będzie zmienić decyzję Amorima. Coraz częściej myśli więc o odejściu podczas zimowego okienka. Najbardziej prawdopodobna opcja to wypożyczenie, o czym informuje „Daily Mail”. Manchester United wciąż widzi w nim gwiazdę środka pola na wiele lat i nie zamierza z niego rezygnować, mimo ważnej umowy tylko do połowy 2027 roku.

W przypadku zgody na wypożyczenie, Mainoo chciałby zmienić ligę i trafić do Serie A. Ma preferować dołączenie do Napoli, gdzie w zeszłym roku trafił Scott McTominay, a latem również Rasmus Hojlund. Duńczyk powoli odżywa pod wodzą Antonio Conte, a Szkot odegrał kluczową rolę w poprzednim sezonie, kiedy to Napoli sięgnęło po mistrzostwo Włoch.