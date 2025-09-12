Maguire na wylocie z Manchesteru United? Jest pod obserwacją

14:20, 12. września 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  TEAMtalk

Manchester United planuje w przyszłym roku przebudowę defensywy. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość dwóch weteranów - Harry'ego Maguire'a oraz Luke'a Shawa.

Harry Maguire
fot. News Images LTD Na zdjęciu: Harry Maguire

Wielkie zmiany na Old Trafford? Weterani zagrożeni

Manchester United tego lata skupił się na przebudowie ofensywy. Na Old Trafford trafiły trzy nowe gwiazdy, o które poprosił Ruben Amorim. Na transfery Benjamina Sesko, Matheusa Cunhi oraz Bryana Mbeumo angielski gigant wydał grubo ponad 200 milionów euro. Teraz planuje podobne ruchy w defensywie, tak aby odświeżyć i wzmocnić również tę formację.

Na ten moment za wcześnie, aby mówić o personaliach potencjalnych celów transferowych Manchesteru United. Nowe twarze oznaczają natomiast, że ktoś będzie musiał się z drużyną pożegnać. „TEAMtalk” twierdzi, że pod znakiem zapytania stoi przyszłość dwóch weteranów. Zarówno Harry Maguire, jak i Luke Shaw, mogą podczas przyszłorocznego lata wynieść się z Old Trafford.

Wszystko zależy od ich dyspozycji. W najbliższych miesiącach będą poddani wnikliwej obserwacji i analizie ich gry oraz przydatności dla zespołu. Maguire jest związany umową tylko do 2026 roku, zaś Shaw ma ją ważną o rok dłużej, więc odejście tego pierwszego jest bardziej prawdopodobne.

Shaw wystąpił w tym sezonie w trzech meczach ligowych od pierwszej minuty. Maguire wchodził tylko z ławki rezerwowych, natomiast zagrał w Pucharze Ligi Angielskiej jako kapitan Manchesteru United.