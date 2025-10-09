Manchester United może zatrzymać weterana. Ruszyły rozmowy

Manchester United przystąpił do rozmów z weteranem w sprawie nowej umowy. Harry Maguire może pozostać na Old Trafford na jeszcze jeden sezon.

fot. News Images LTD Na zdjęciu: Casemiro i Harry Maguire

Maguire walczy o przyszłość w Manchesterze United. Zgodzi się na obniżkę pensji

Manchester United tego lata kompletnie przebudował ofensywę, stawiając na nowy tercet za łączną kwotę przekraczającą 200 milionów euro. Plan na kolejne miesiące zakłada rewolucję kadrową w innych formacjach, w tym również defensywie. Pod znakiem zapytania stała więc przyszłość Harry’ego Maguire’a, który wielokrotnie był już wypychany z Old Trafford. Anglik potwierdza jednak swoją wartość i jest istotny dla drużyny, nie tylko na boisku, ale przede wszystkim w szatni. Wygląda na to, że klub będzie chciał go zatrzymać.

Proces negocjacyjny już wystartował, bowiem Maguire ma umowę ważną tylko do końca obecnego sezonu. Strony mają za sobą pierwsze spotkanie, podczas którego wstępnie ustaliły warunki dalszej współpracy. Angielskie media twierdzą, że stoper będzie zarabiał mniejsze pieniądze, a w jego kontrakcie znajdzie się pensja na poziomie 140 tysięcy funtów.

Maguire oczywiście cieszy się z takiego rozwiązania i liczy, że będzie dalej mógł reprezentować barwy Manchesteru United. Nie sprzeciwia się także obniżce dotychczasowej pensji. Ma świadomość, że będzie grał coraz rzadziej. W tym sezonie Ruben Amorim skorzystał z niego dotąd siedem razy, ale tylko trzykrotnie od pierwszej minuty. Większość spotkań Maguire rozpoczynał na ławce rezerwowych, a do gry wchodził dopiero po przerwie.