PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Vinicius Junior może wylądować w Manchesterze United

Manchester United znajdował się już na odpowiednich torach. W miniony poniedziałek jednak na Old Trafford wróciły koszmary. Podopieczni Rubena Amorima przegrali w kiepskim stylu z Evertonem (0:1), który przez większą część meczu grał w osłabieniu. Władze Czerwonych Diabłów mają świadomość słabości kadry, więc chcą jak najszybciej dokonać wielkich wzmocnień.

Z informacji przekazanych przez „Daily Briefing” dowiadujemy się, że Manchester United jest gotowy przeprowadzić hitowy transfer. I to prosto z Realu Madryt. W kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów znalazł się bowiem Vinicius Junior. Angielski klub przeszedł już do konkretów, ponieważ nawiązał kontakt z przedstawicielami brazylijskiego gwiazdora.

Sytuacja Viniciusa Juniora w Realu Madryt jest niejasna. Brazylijczyk jest kluczowym zawodnikiem u Xabiego Alonso, ale wydaje się, że nie może znaleźć wspólnego języka z władzami klubu. Coraz częściej mówi się w mediach, że 25-latek może rozważyć zmianę barw klubowych. Manchester United jest zatem jedną z opcji do przeprowadzki.

Vinicius Junior w trwającej kampanii rozegrał 18 spotkań w koszulce Realu Madryt. Reprezentant Brazylii może się pochwalić całkiem dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem pięciokrotnie wpisać na listę strzelców. 25-latek może również pochwalić się sześcioma asystami.