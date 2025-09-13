Man United i Liverpool chcą pomocnika. Giganci w grze o wielki talent

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Jorthy Mokio na liście życzeń angielskich gigantów

Manchester United i Liverpool bacznie śledzą rozwój 17-letniego pomocnika Ajaxu Amsterdam Jorthy’ego Mokio. Belg w ostatnich miesiącach imponuje formą w barwach holenderskiego klubu. Wystąpił w tym sezonie w trzech meczach Eredivisie, a w pierwszej drużynie Ajaxu zagrał już 21 razy we wszystkich rozgrywkach, strzelając przy tym dwa gole.

Mokio dołączył do Holandii z KAA Kent w 2024 roku i od tego czasu jego przebicie się do pierwszej drużyny przykuło uwagę czołowych klubów europejskiej piłki. Ajax może mieć trudności z jego utrzymaniem na dłuższą metę. W kolejnym letnim oknie transferowym angielskie kluby mogą stoczyć prawdziwą walkę o belgijskiego defensywnego pomocnika.

17-latek jest lewonożnym zawodnikiem, który może grać zarówno na pozycji defensywnego pomocnika, jak i na lewej stronie obrony. Według źródeł 'TEAMtalk”, Jorthy Mokio „jest stworzony do Premier League”. Warto dodać, że utalentowany gracz ma na koncie już jeden występ w reprezentacji Belgii, w której zadebiutował w marcu tego roku.

Nowa polityka transferowa Manchesteru United zakłada stawianie na młodych zawodników, co sprawia, że Mokio idealnie wpisuje się w ich strategię. Z kolei Liverpool może być dla piłkarza atrakcyjniejszą opcją sportową, ponieważ The Reds walczą o tytuł Premier League i rywalizują w Lidze Mistrzów.