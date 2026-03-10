Manchester United jest faworytem do głośnego transferu. Czerwone Diabły mogą osłabić Chelsea, ponieważ prowadzą w wyścigu o Andreya Santosa - informuje "CaughtOffside".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Andrey Santos coraz bliżej Manchesteru United

Manchester United ma jasny cel na nadchodzące letnie okienko transferowe. Czerwone Diabły będą chciały wzmocnić środek pola. Już kilka tygodni temu Casemiro ogłosił odejście, więc angielski klub rozgląda się za nowymi graczami. Ostatnio dowiedzieliśmy, że władze z Old Trafford mogą się wybrać na zakupy do Realu Madryt. Eduardo Camavinga i Aurelien Tchouameni trafili na ich radar.

Jak się okazuje, Manchester United znalazł też inną opcję do środka pola. Jakiś czas temu media informowały, że na celowniku Czerwonych Diabłów znalazł się piłkarz londyńskiej Chelsea – Andrey Santos. Tymczasem najnowsze doniesienia w tej sprawie przekazuje serwis „CaughtOffside”. Otóż faktycznie może dojść do transferu Brazylijczyka, ponieważ klub z Old Trafford prowadzi w tym wyścigu.

Andrey Santos należy do jednych z najbardziej utalentowanych Brazylijczyków młodego pokolenia. Pomocnik jednak ma spore trudności w Chelsea. Kompletnie nie potrafi się odnaleźć w zespole The Blues, przez co zaczyna poważnie myśleć o letniej przeprowadzce. Transfer do Manchesteru United byłby dla tego zawodnika świetną okazję do udowodnienia w Premier League swojego olbrzymiego potencjału.

W obecnym sezonie Andrey Santos rozegrał 35 spotkań. Zawodnik Chelsea zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie, a także cztery asysty.