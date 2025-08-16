Manchester United prawdopodobnie zrezygnował już z Carlosa Baleby. Jak się okazuje, Czerwone Diabły wytypowały już nowy cel. A jest nim Adam Wharton z Crystal Palace - przekazuje Sebastien Vidal.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Adam Wharton wzbudził zainteresowanie Manchesteru United

Manchester United już w niedzielę rozpocznie walkę w nowym sezonie Premier League. Tego dnia Czerwone Diabły zmierzą się z Arsenalem. Drużyna prowadzona przez Rubena Amorima jeszcze nie zamknęła pracy. Wciąż trwają pracę nad transferami. Dotychczas ich głównym celem był Carlos Baleba z Brighton & Hove Albion. Wydaje się jednak, że do tej transakcji nie dojdzie.

Letnie okienko transferowe zbliża się ku końcowi, więc Manchester United wkrótce może skupić się na sprowadzeniu innego pomocnika. Jak się okazuje, wytypowano już odpowiedniego kandydata. A w tej sprawie informacje przekazuje Sebastien Vidal. Otóż w kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów znalazł się Adam Wharton, który na co dzień reprezentuje barwy Crystal Palace.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Anglik jednak nie jest priorytetem Manchesteru United. Czerwone Diabły wciąż skupiają się na Carlosu Balebie. Zawodników Orłów jest tylko jego alternatywą. Warto zaznaczyć, że 21-latek znajduje się również na celowniku Realu Madryt. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że zespół z Selhurst Park zmienił wycenę swojego gwiazdora.

Adam Wharton w poprzednim sezonie rozegrał 27 spotkań w koszulce Crystal Palace. Statystyki Anglika nie są wybitne. Udało mu się w zasadzie zaliczyć tylko dwie asysty. Jednak pomocnik nie jest rozliczany z tego typu liczb.