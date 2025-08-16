Manchester United wytypował nowy cel. Koniec pogoni za Balebą?

10:51, 16. sierpnia 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Sebastien Vidal

Manchester United prawdopodobnie zrezygnował już z Carlosa Baleby. Jak się okazuje, Czerwone Diabły wytypowały już nowy cel. A jest nim Adam Wharton z Crystal Palace - przekazuje Sebastien Vidal.

Ruben Amorim
Obserwuj nas w
Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Adam Wharton wzbudził zainteresowanie Manchesteru United

Manchester United już w niedzielę rozpocznie walkę w nowym sezonie Premier League. Tego dnia Czerwone Diabły zmierzą się z Arsenalem. Drużyna prowadzona przez Rubena Amorima jeszcze nie zamknęła pracy. Wciąż trwają pracę nad transferami. Dotychczas ich głównym celem był Carlos Baleba z Brighton & Hove Albion. Wydaje się jednak, że do tej transakcji nie dojdzie.

Letnie okienko transferowe zbliża się ku końcowi, więc Manchester United wkrótce może skupić się na sprowadzeniu innego pomocnika. Jak się okazuje, wytypowano już odpowiedniego kandydata. A w tej sprawie informacje przekazuje Sebastien Vidal. Otóż w kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów znalazł się Adam Wharton, który na co dzień reprezentuje barwy Crystal Palace.

Oglądaj Premier League przez miesiąc ZA DARMO. Odbierz 30-dniowy Voucher na Canal+ Online!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Anglik jednak nie jest priorytetem Manchesteru United. Czerwone Diabły wciąż skupiają się na Carlosu Balebie. Zawodników Orłów jest tylko jego alternatywą. Warto zaznaczyć, że 21-latek znajduje się również na celowniku Realu Madryt. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że zespół z Selhurst Park zmienił wycenę swojego gwiazdora.

Adam Wharton w poprzednim sezonie rozegrał 27 spotkań w koszulce Crystal Palace. Statystyki Anglika nie są wybitne. Udało mu się w zasadzie zaliczyć tylko dwie asysty. Jednak pomocnik nie jest rozliczany z tego typu liczb.

POLECAMY TAKŻE

Ruben Amorim
Manchester United przegrał rywalizację. Zawodnik wybrał inny klub
Ruben Amorim
Ruben Amorim o transferze Man Utd za ponad 76 milionów. Konkretny komentarz
Ruben Amorim
Manchester United odpuścił transfer. 100 milionów euro to za dużo