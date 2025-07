Man United wytypował następcę Casemiro. Saudyjczycy mogą pokrzyżować plany

Manchester United planuje latem pozyskać defensywnego pomocnika. Według Fichajes.net, Wilfred Ndidi z Leicester City znalazł się na celowniku klubu z Old Trafford, choć również zespoły z Arabii Saudyjskiej obserwują Nigeryjczyka.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Wilfred Ndidi na celowniku Manchesteru United

Manchester United rozważa pozyskanie Wilfreda Ndidiego z Leicester City podczas trwającego letniego okna transferowego. 28-letni reprezentant Nigerii znalazł się na celowniku Czerwonych Diabłów jako potencjalny następca Casemiro, który coraz bardziej oddala się od swojej szczytowej formy. Brazylijczyk w minionych miesiącach wyraźnie spuścił z tonu i coraz częściej mówi się o jego odejściu do Arabii Saudyjskiej.

Nigeryjski pomocnik ma za sobą wiele lat występów w Premier League. Niezmiennie imponuje w odbiorze piłki, pressingiem oraz zdolnością do przerywania akcji rywali. Co więcej, jego kontrakt zawiera klauzulę odstępnego, która została ustalona na poziomie 8 milionów funtów. Jak na realia angielskich klubów i możliwości Manchesteru United, to wyjątkowo korzystna oferta.

Po rozczarowującym sezonie Ruben Amorim planuje gruntowną przebudowę kadry. Portugalski menedżer chce przywrócić drużynę do walki o najwyższe cele, w tym awans do Ligi Mistrzów. Nie może pozwolić sobie na kolejny rok bez stabilizacji w środku pola. Wilfred Ndidi mógłby natychmiast wzmocnić pierwszą jedenastkę Czerwonych Diabłów. Warto dodać, że także kluby z Arabii Saudyjskiej są zainteresowane sprowadzeniem Nigeryjczyka, co może poważnie pokrzyżować plany angielskiego zespołu.

Ndidi występuje w barwach Leicester City od 2017 roku, kiedy to przeniósł się z belgijskiego KRC Genk za około 18 milionów euro. W koszulce Lisów rozegrał łącznie 303 spotkania i zdobył 13 bramek. Jego obecny kontrakt na King Power Stadium obowiązuje do czerwca 2027 roku.